مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم "تريلا" وميكروباص بطريق الإسكندرية الصحراوي

وقع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل «تريلا» وميكروباص بطريق الإسكندرية الصحراوي، أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين.

تعود الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارا بشأن وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل «تريلا» وميكروباص بالطريق الإسكندرية الصحراوي.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن والإسعاف ومسئولي حي العامرية أول إلى مكان البلاغ، وتبين تصادم سيارتين نقل ثقيل وميكروباص، مما أدى إلى تحطيم الميكروباص.

تم نقل عدد 7 مصابين إلى مستشفى العامرية العام ونقل الجثامين الإثنين إلى المشرحة.

تم إزالة آثار الحادث، حيث تم إعادة حركة السير إلى طبيعتها على طريق الإسكندرية الصحراوي عند الكيلو 28.