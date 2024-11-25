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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

لؤي يصل عزاء الملحن محمد رحيم بمسجد الشرطة.. صور

عزاء الملحن محمد
عزاء الملحن محمد رحيم
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حرص الفنان لؤي، على تقديم واجب العزاء في وفاة الملحن محمد رحيم، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد. 

وحرص عدد من الفنانين على حضور عزاء الملحن الراحل، من بينهم الفنانة ميريهان حسين، والشاعر تامر حسين، والمخرج ماندو العدل، والفنان تامر حسني، والموزع حميد الشاعري. 

وتوفي رحيم في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، وكتب تامر حسني وفاة الملحن محمد رحيم؛ عبر حسابه على "انستجرام"، قائلًا: “سبحان من له الدوام، أخي وصديقي الملحن الكبير محمد رحيم في ذمة الله، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة”. وشهدت الجنازة لحظات مليئة بالمشاعر، حيث أعرب الحضور عن أسفهم لفقدان شخصية موسيقية بارزة، تركت إرثًا غنيًا من الألحان الخالدة. 

يشار إلى أن الملحن محمد رحيم كان قد تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، ونقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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الملحن محمد رحيم لؤي