دوري أبطال إفريقيا.. كواليس المران الأخير للأهلي قبل مواجهة ستاد أبيدجان

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق ستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك لتحديد بعض المهام الفنية استعدادًا لمواجهة الغد.

وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، قبل أن ينخرط اللاعبون في التدريبات الفنية.

وقاد مارسيل كولر مرانًا فنيًّا متنوعًا للاعبين، قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق ستاد أبيدجان في السادسة مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.