وكيل صحة شمال سيناء: إجراء جراحات القلب المفتوح بمستشفى العريش العام خلال الفترة المقبلة

أكد الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء ، أن القيادة السياسية مهتمة بشكل غير مسبوق بصحة المواطن السيناوي مؤكدا أنه لأول مرة سيتم إجراء جراحات القلب المفتوح بمستشفى العريش العام في الفترة القادمة.

وكشف وكيل الصحة في تصريحات إعلامية اليوم عن المنظومة الصحية بشمال سيناء وأهم الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين أكد خلالها الدكتور أحمد سمير بدر مديريه الشئون الصحيه أن هناك عددا من الإنجازات شهدها القطاع الصحي بادارة الطب العلاجي شملت المحافظة خلال ال ٤ أشهر الماضيين ومنها إضافة عدد ٨ حضانات بمستشفي العريش العام وتجهيز غرفة طوارئ للرعاية الحرجة ودعم مستشفي نخل بجهاز أشعة مقطعية كذلك توريد أجهزة أشعة نقالي

بمستشفيات الشيخ زويد والعريش بالإضافة إلي الانتهاء من قسم الاشعة العادية بقاطية

واشار الي الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الاولي والثانية من مبادرة تطوير وحدات ومنشأت الرعاية الاولية

وأعلن "وكيل صحة سيناء " عن التعاقد مع اطباء اخصائيين (نساء –باطنة –مسالك –اطفال-جلدية) بوحدات الرعاية الصحية الأولية المرحلة الأولى و تفعيل العيادات التخصصية .

وأكد ان العيادات الخارجية بمستشفي العريش العام تقدم خدماتها في عدة تخصصات موزعة على مدار أيام الأسبوع، حيث يتم إجراء رسم القلب والعلاج الطبيعى ونساء وتوليد والمعمل طوال ايام الأسبوع بينما تم تحديد يوم السبت، لتخصصات نفسية وعصبية وباطنة وعمليات صغرى وأطفال والجراحة العامة، ويوم الأحد للتخصصات الجراحة مخ وأعصاب وعظام ورمد وأطفال وأنف وأذن، وتم تحديد يوم الاثنين لتخصصات "جلدية وباطنة وأسنان وأطفال وجراحة عامة، وتم تحديد يوم الثلاثاء لتخصصات "رمد وجراحة قلب وصدر وأنف وأذن وأطفال وأوعية دموية

كما أشار الي بروتوكول التعاون والقافلة الطبية الأسبوعية ، التي تضم أطباء من جامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة وتتضمن التخصصات : جهاز هضمي ومناظير، جراحة عامة، جراحة مخ وأعصاب، طب الأورام، جراحة العظام، جراحة القلب والصدر، التخدير، الأشعة، الطب النفسي والعصبي، والأوعية الدموية.

كَما استعرض وكيل وزارة الصحة أقسام المستشفى اعتبارا من قسم استقبال مطور بالدور الأول، والرنين المغناطيسي، وقسطرة القلب، والدور الثاني لقسم النساء والولادة، وعلاج الحروق، والعلاج الكيماوي

وأشار إلى إجراء عمليات قسطرة القلب، وهي خطوات سريعة لخدمات العمل فيها يتم في وقت قياسي لإنهاء معاناة أهالي شمال سيناء في الانتقال لأقرب نقطة علاجية بالمحافظات المجاورة، بتعليمات من وزارة الصحة ورعاية محافظ شمال سيناء.

كما لفت إلي قرب الانتهاء من مبنى متكامل كوحدة أخرى للغسيل الكلوي و افتتاحه مع بداية العام الجديد بالإضافة إلى الوحدة الحالية ، والانتهاء من تجهيز قسم خاص بجراحات القلب المفتوح، وعناية القلب ولأول مرة إجراء جراحات القلب المفتوح بمستشفي العريش العام في القريب العاجل ومع بداية العام الجديد

كما كشف عن وحدة الدعم النفسي للاطفال الفلسطينيين بمستشفي العريش وقال انه تم تجهيز جناح بمستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، لتقديم أنشطة الترفيهية والدعم نفسى للأطفال الفلسطينيين الذين يتلقون والعلاج ولرعاية الطبية وكذلك المرافقين ذويهم. حيث يتولى متطوعو فريق من الأطباء والتمريض و الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء ،تعليم الأطفال الرسم وممارسة الأنشطة الخفيفة، من خلال وسائل وإمكانيات متعددة ودعم الجناح بالإمكانيات التى تساعد فى تعليم الأطفال بشكل ترفيهى، وهو جانب من الدعم النفسى لهؤلاء الأطفال، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.