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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننفرد بنشر أسماء الناجين المصريين من كارثة غرق لانش مرسى علم

حادث غرق لانش مرسي
حادث غرق لانش مرسي علم
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حصلت “البوابة نيوز”، على أسماء الناجين المصريين، من غرق لانش سياحي بمنطقة شاطئ وادي الجمال بمدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر.

 وكانت قد شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم حادث غرق مأساوي للانش السياحي "سي ستوري " في منطقة شاطئ وادي الجمال جنوب مدينة مرسي علم بمحافظة البحر الأحمر، مما أسفر عن عدد من الإصابات للناجين من الغرق، وعددهم ٢٨ ناجيا وجاري البحث عن المفقودين وعددهم ١٤ مفقودًا حتى الآن.

وكشف مصدر أمني لـ"البوابة نيوز"، أن اللنش كان يقل على متنه 45 شخصاً، بينهم 31 سائحاً من جنسيات مختلفة و14 من الطاقم المصري.

وأكد المصدر أن الناجون المصريون هم: أحمد رمزي /مدرب غطس - محمد إبراهيم - أيمن فوكس - أحمد سيد علي - ناجح آمين - محمد متولي - أحمد عادل - محمد مصطفى - علي شعبان.
 فيما أوضح المصدر،  أن الجنسيات المشاركة في الرحلة شملت: ( ألمان: 4 أفراد - إسبان: 5 أفراد -  بلجيك: 4 أفراد - صيني: فرد واحد - أمريكي: فردان - سلوفاكي: 3 أفراد - سويسري: فردان -  بريطاني: 4 أفراد - بولندي: فردان - نرويجي فردان - ايرلندي: فرد واحد- فنلندي: فرد واحد -  مصري: 4 أفراد.

يذكر أنه،  تم الدفع بفرق الإنقاذ البحرية والجوية للعمل على انتشال الضحايا وإنقاذ الناجين. 

ونجحت تلك الجهود في إنقاذ 28 شخصاً حتى الآن، وتم نقلهم بواسطة طائرات هليكوبتر وزوارق الإنقاذ إلى بر الأمان لتلقي العلاج، فيما مازلا هناك 16 شخص مفقود، منهم 4 مصريين من طاقم اللانش، و 12 من الأجانب كانوا غلي متن اللانش وقت الكارثة.

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