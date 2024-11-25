بالسجادة الخضراء.. انطلاق مهرجان الفيوم السينمائي لأفلام البيئة

انطلقت مساء اليوم الاثنين، فعاليات النسخة الأولى من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة، بحضور نخبة من نجوم صناعة السينما المصرية.

وكان من بين الفنانين الذين توافدوا على السجادة الخضراء لحضور حفل الافتتاح، الفنانة إلهام شاهين، والتي أعلن المهرجان قبل وقت سابق تكريمها نظرا للإسهامات الفنية الكبيرة التي قدمتها خلال مشوارها الفني، ومشوارها في السينما المصرية بعدد كبير من الأفلام كممثلة من جانب ومنتجة سينمائية على الجانب الآخر وتصديها لإنتاج عدد من الأفلام التي تناقش قضايا قوية ومؤثرة.

وعبرت شاهين على هامش تكريمها، عن سعادتها في أول دورة لمهرجان الفيوم السينمائي، مشيرة إلى أنها منطقة سياحية مهمة ويجب إلقاء الضوء عليها.

من جانبه، قال الفنان أحمد مجدي، أن هذا المهرجان هو الأول من نوعه في المنطقة العربية، متمنيا أن يكون الفيوم السينمائي مرجعا لمهرجانات أخرى.

ويكرم مهرجان الفيوم المنتجة التونسية الكبيرة درة بو شوشة صاحبة الرصيد السينمائي المميز والتي حصدت أعمالها عددًا كبيرًا من الجوائز في المهرجانات العالمية المختلفة، حيث تحرص دائما على تقديم أعمالا سينمائية ذات طابع مختلف، وتعاونت مع عدد كبير من نجوم الوطن العربي في أعمال مثل "غدوة وسعاد وولدي" وغيرها.

وقرر المهرجان منح تكريمًا تشجيعيًا خاصًا للفنان حمزة العيلي نظرًا لنجاحاته خلال الفترة الماضية في أن يقدم مجموعة من الأدوار المهمة التي أشاد بها الجمهور والنقاد وتمكنه من تقديم أدورا وشخصيات مختلفة ومميزة، وهذا القرار هو نهج جديد يقدمه المهرجان لدعم وتكريم عدد من المواهب المميزة في عالم السينما المصرية.