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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم قنا يتابع رفع قوائم الفصول وتفعيل الإيميل الموحد لكل معلم

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا
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ترأس هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اجتماع أعضاء إدارتي التطوير التكنولوجي والإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمديرية.

جاء ذلك في حضور  سومية عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية و اشرف سعد مدير مركز التطوير التكنولوجي و احمد ابو الفضل مدير إدارة الاحصاء بالمديرية، وأسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

وأكد مدير تعليم قنا على وجوب تنفيذ توجيهات وتكليفات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتسجيل قوائم الفصول على بوابة وزارة التربية والتعليم، وكذلك تسكين المعلمين الخاصين بكل فصل دراسي لضبط منظومة الكثافة  الطلابية، وتسكين  المعلمين بحسب الاحتياج الفعلي.

وأضاف الصابر أن استراتيجية الوزارة تعمل نحو التحول الرقمي و متابعة قيادات الوزارة والمديرية لنسب الحضور والالتزام بالمدارس  ، وكذلك الانتقال تدريجيا إلى متابعة ولي الأمر لمستوى التقدم الدراسي لطفله من واقع الدرجات التي يسجلها المعلم للاختبارات الشهرية و الآداءات الصفية وأيام الغياب لكل طالب على حدة .

أثنى الصابر على دور التطوير التكنولوجي في تنفيذ ورش عمل وندوات توعية لتنمية الوعي التكنولوجي للمعلمين و التلاميذ ، لافتاً إلى أهمية تفعيل البريد الاليكتروني الموحد لكل معلم والتدريب على التعامل مع المنصات الرقمية المختلفة للوزارة و تسجيل درجات التلاميذ بسنوات النقل تمهيدا لإتاحتها لولي الأمر بشفافية.

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