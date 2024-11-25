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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الانتهاء من صيانة محطة تحلية بالعريش وإعادة تشغيل ضخ المياه

الانتهاء من صيانة
الانتهاء من صيانة محطة تحلية المياه بغرب العريش
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء،  قطاع شمال سيناء، في بيان اليوم عن انتهاء أعمال صيانة المأخذ البحري، وتم معاودة تشغيل الضخ لمحطات مدينة العريش، اعتباراً من صباح اليوم الاثنين الموافق.

وقالت الشركة في بيانها، إنه ستقوم محطات الرفع بالضخ تباعاً على أحياء المدينة المختلفة طبقاً لبرامج الضخ المعده سلفاً و سيتم الإعلان أولاً بأول عن برامج الضخ اليوميه بمجرد انتظام ضخ كميات المياه بالمحطه بعد شحن كافة الوحدات اليوم.

هذا وتناشد الشركة أهالي مدينة العريش بالمحافظة على المياه وعدم إهدارها وإغلاق الخزانات بمنازلهم بمجرد ملئها.

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