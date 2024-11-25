دبلوماسي أوكراني: وجود كوريا الشمالية في كورسك ينذر باندلاع حرب عالمية ثالثة

قال مستشار وزير الخارجية الأوكراني، يفهين ميكيتينكو، إن مدينة كورسك شهدت قبل شهرين تقدمًا من جانب القوات الأوكرانية، التي استولت على نحو 1500 كيلومتر مربع منها.

وأضاف «ميكتينكو»، خلال تصريحات مع الإعلامية هاجر جلال عبر قناة «القاهرة الإخبراية»، أن القوات الأوكرانية بدأت تنسحب بعد أسابيع من هذا التقدم، لكنها تبقى مسيطرة على ما يزيد عن 500 كم من المدينة.

وتابع، أن وجود كوريا الشمالية في كورسك، فقد يكون ذلك سببًا في اندلاع حرب عالمية ثالثة، لافتًا، إلى أنه لا يمكنه التأكيد، على أن ألمانيا ستقدم الدعم العسكري لبلاده بالصواريخ، إذ تتشاور برلين مع واشنطن في هذا الصدد.

وذكر، أنّ أوكرانيا يمكنها أن تصنع صواريخ بعيدة المدى تصل إلى 300 كم، لكن إنتاجها ليس بكثرة بسبب الظروف القاسية التي يمر بها الشعب الأوكراني، مواصلا: "ما نريده الرحمة تجاه المدنيين الذين يعيشون تحت وطأة قصف المسيرات الروسية، إذ يبلغ عددها 150 طائرة في ليلة واحدة".

