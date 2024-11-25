وكيل صحة قنا يعقد اجتماعًا مع فريق برنامج " أسرة"

استقبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا الدكتور محمد يوسف عبدالخالق فريق برنامج " أسرة " الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برئاسة المهندس ماجد سيد رئيس فريق العمل الميداني والدكتورة إيمان متولي مدير المكتب الإقليمي لبرنامج " أسرة " والدكتورة أمل الأمير مسؤول تنظيم الأسرة ببرنامج أسرة.

حضر الاجتماع الدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية،الدكتورة رانيا الشهير مديرة إدارة تنظيم الأسرة وفريق إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

وأوضح وكيل الوزارة أن البرنامج يهدف إلي تحسين صحة الأسرة وذلك من خلال تعزيز البرنامج القومي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان وبالتنسيق مع البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن برنامج " أسرة " له العديد من الأهداف ومنها : العمل على زيادة الإقبال الطوعي للمرأة والرجل على إستخدام وسائل تنظيم الأسرة المختلفة تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ خيارات أفضل للوصول لحياة صحية أفضل تعزيز الدور الثقافي والإجتماعي للرجل والمرأة معاً من أجل تحسين خدمات تنظيم الأسرة وتبني منهجيات حديثة لتطبيق ذلك بإدارات ابوتشت ، فرشوط.