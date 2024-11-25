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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

شيرين تستعد لإحياء حفل غنائي في الكويت.. الجمعة

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
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تستعد النجمة شيرين عبدالوهاب، للسفر إلى الكويت غدا لإحياء حفل غنائي ضخم، يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر الجاري.

يأتي هذا الحفل بعد فترة من النجاحات التي حققتها شيرين على الصعيد الفني والشخصي، مما زاد من شوق جمهورها لرؤيتها على المسرح وتجسيد صوتها العذب بأغانيها المميزة.

حرصت شيرين على تقديم مفاجأة لجمهورها الكويتي، حيث قررت أن يحضر حفلها فريق عمل ألبومها الأخير كاملا.

ومن المقرر أن يصل الفريق إلى الكويت يوم 28 نوفمبر، وعلى رأسهم الشاعر والملحن عزيز الشافعي، والذي يعد من أهم العاملين على نجاح الألبوم، هذه الخطوة تعكس مدى تقدير شيرين لجمهورها وفريق عملها، وتؤكد على أهمية العمل الجماعي في تحقيق النجاح.

شيرين عبد الوهاب عزيز الشافعى الكويت