رئيس جامعة المنوفية يلتقى بعميد طب الأسنان بالقصر العينى

التقى الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتور صلاح حجازى عميد كلية طب الأسنان بالدكتورة جيرالدين عميد كلية طب الأسنان بالقصر العينى، الدكتورة عبير امبابى رئيس قسم العلاج العلاج التحفظى بطب أسنان المنصورة والدكتور أشرف إبراهيم أستاذ بقسم العلاج التحفظى بطب أسنان جامعة المنصورة، وذلك على هامش تواجدهم بكلية طب الأسنان جامعة المنوفية كأعضاء فى لجان الفحص والاستماع للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس ومدرس مساعد بكلية طب الأسنان جامعة المنوفية.

رحب الدكتور أحمد القاصد بأعضاء اللجنة موجها لهم شكره وتقديره لتعاونهم ومجهوداتهم لاختيار أفضل المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها مسبقا، مشيدا بمدى التطور الذى تشهده كلية طب الأسنان بجامعة المنوفية والذى حققته على مدار سنوات قليلة منذ إنشائها على المستوى الأكاديمى والتعليمى والتدريب العملى، لافتا إلى أن تشغيل العيادات الخارجية بالكلية حقق نجاحا ملحوظا على مستوى التدريب العملى للطلاب وعلى مستوى المسئولية المجتمعية وتقديم خدمة طبية وعلاجية للمواطنين من أبناء المحافظة فى مختلف تخصصات الأسنان من خلال وحدات مجهزة للتشخيص والعلاج ومعمل الأسنان الديجيتال، كما تضم الكلية أحدث الأجهزة لتقديم العلاجات الجراحية لحالات الفم والأسنان التي تتطلب التدخل الجراحى، بالإضافة إلى أحدث جهاز أشعة مقطعية مخروطية لتشخيص أمراض الأسنان والوجه والفكين.

وأوضح الدكتور صلاح حجازى أنه قد تم الإعلان عن احتياج الكلية لمدرسين ومدرسين مساعدين فى كافة التخصصات ومنها تخصص علاج الجذور والعلاج التحفظى بقسم علوم الأسنان الترميمية، وقد تقدم عدد كبير لشغل هذه الوظائف، وقامت اللجنة بعمل المقابلات الشخصية وفحص الملفات الخاصة بكل متقدم، ووضع التقييم والدرجات والتى من شأنها سيتم الإعلان عن المقبولين.