دوري أبطال إفريقيا.. الموعد الرسمي لمباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، الموعد المبدئي لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وكان من المقرر إقامة المباراة بين الأهلي وشباب بلوزداد على ستاد القاهرة يوم 14 ديسمبر المقبل، ولكن تم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس انتركونتينينتال.



موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

واستقر كاف على الموعد المبدئي والجديد للمباراة وهو إقامتها يوم 22 ديسمبر المقبل، على ستاد القاهرة.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وستاد أبيدجان

عقد منذ قليل الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي، أمام ستاد أبيدجان الإيفواري، بدوري أبطال إفريقيا بمقر الأهلي بالجزيرة، بحضور مندوبي الناديين ومسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وتمت خلال الاجتماع، مراجعة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، وموعد وصول الفريقين إلى الملعب وبدء عمليات الإحماء، والزي الخاص بكل فريق.

وتقرر أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأصفر ويرتدي فريق استاد أبيدجان الزي الأزرق.

ويلتقي الأهلي مع استاد أبيدجان الإيفواري مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وستاد ابيدجان

تنطلق صافرة مباراة الأهلي وستاد أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة السادسة مساء غدا الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا التي أقيمت بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة عن وقوع الأهلي "حامل اللقب" في المجموعة الثالثة مع أندية استاد أبيدجان الإيفواري، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، وشباب بلوزداد الجزائري

عدد الجماهير في مباراة الأهلي وستاد أبيدجان

تلقى مسؤولو النادي الأهلي موافقة رسمية من الجهات الأمنية في الساعات الماضية، على حضور 30 ألف متفرج من جمهور القلعة الحمراء في مباراة الفريق الأحمر أمام استاد أبيدجان الإيفواري يوم 26 نوفمبر الجاري في بداية مشوار المارد الأحمر بدور مجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها في آخر نسختين.

وستقام مباراة الأهلي واستاد أبيدجان الإيفواري على استاد القاهرة الدولي في السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل بحضور 30 ألف متفرج من جمهور الأهلي.