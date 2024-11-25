رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح عددا من مشروعات التطوير بكلية العلوم

قام الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بافتتاح عدد من المشروعات التطويرية بكلية العلوم.

حاء ذلك بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الاسبق والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الاقصر الاسبق والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة السابق والدكتورة سهير حمدي نائب رئيس الجامعة الاسبق واعضاء مجلس الجامعه وامناء الجامعة المساعدين ومديرى العموم ووكلاء ورؤساء الاقسام واعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم والجهاز الادارى بكلية العلوم.

ولأشار الدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم إلى ان المشروعات تضمنت حجرة تامين وثائق الامتحانات والنتائج وحجرة تنظيم وادارة الامتحانات و ثلاث قاعات استذكار وخمسة قاعات كنترول وصالة للأنشطة الطلابية والمكتبة الإلكترونية ومجمع الفعاليات العلمية والتثقيفية والمجلة العلمية بالكلية و ثلاث قاعات تكنولوجيا المعلومات والمعشبة الخاصة بكلية العلوم ومعمل البايو تكنولوجي وقاعة المؤتمرات بالكلية.