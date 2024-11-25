وكيل صحة شمال سيناء يتفقد أعمال رفع كفاءة مستشفى الشيخ زويد المركزي

تفقد الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء ، مساء اليوم، يرافقه الدكتورة مني يوسف حرب مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور أيمن صلاح مدير إدارة الحوكمة، أعمال رفع كفاءة المرافق والإصحاح بمستشفى الشيخ زويد المركزي بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ومتابعة اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

ومن جانبها أكدت مدير إدارة الطب العلاجي، أنه خلال الزيارة، تفقد الدكتور أحمد أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة، وتأكد من تواجد الأطقم الطبية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

وأشار مدير إدارة الحوكمة، أن تعليمات وكيل الوزارة بضرورة المتابعة لأعمال رفع كفاءة وتأهيل المستشفيات، والعمل على سرعة الانتهاء منها، سيكون له أثر في رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.