رونالدو يبدع في اكتساح النصر السعودي للغرافة القطري بدوري أبطال آسيا

قاد كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم البرتغالية، فريقه النصر السعودي لاكتساح الغرافة القطري بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين على ملعب استاد البيت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

شارك رونالدو أساسيًا مع النصر أمام الغرافة، ولعب حتى الدقيقة 74 لاستبداله بزميله ويسلي تيكسيرا، كما سجل هدفين من ثلاثية العالمي في شباك الفريق القطري.

رونالدو يسجل هدفين في فوز النصر على الغرافة

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل لاعبو النصر ثلاثة أهداف متتالية في الشوط الثاني، حيث افتتح رونالدو التسجيل في الدقيقة 46 من كرة رأسية.

وأضاف أنجيلو جابرييل الهدف الثاني في الدقيقة 58 من صناعة أوتافيو، وذلك قبل أن يعود رونالدو ويحرز الهدف الثالث في الدقيقة 64 بتسديدة رائعة بعدما راوغ مدافع الغرافة.

وسجل المهاجم الإسباني خوسيلو ماتو هدف الغرافة الوحيد في اللقاء في الدقيقة 75، قبل أن يحصل زميله سيدو سانو على البطاقة الحمراء في الدقيقة 84.

وبتلك النتيجة، قاد كريستيانو رونالدو النصر إلى وصافة جدول ترتيب مجموعة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة مؤقتًا برصيد 13 نقطة، بينما تجمد رصيد الغرافة عند 4 نقاط في المركز الثامن.