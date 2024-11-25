منطقة شمال سيناء الأزهرية تعلن أسماء الأطفال الفائزين في مسابقة الفصيح الصغير

أعلنت إدارة رياض الأطفال بمنطقة شمال سيناء الأزهرية، أسماء الأطفال الفائزين فى مسابقتى، الفصيح الصغير، والموهوب الصغير، وذلك بعد إجراء التصفيات النهائية اليوم، بديوان عام المنطقة.

تمت إجراءات التصفيات النهائية تحت رعاية فضيلة الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، والأستاذ محمد عبدالعظيم، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وبإشراف الأستاذة سلوى نجاتي، مدير إدارة رياض الأطفال.

وجاءت أسماء الفائزين، في مسابقة الفصيح الصغير كالتالي:

ياسين محمد إبراهيم (بئر العبد)

محمد أحمد جمال (العريش)

عبدالرحمن إيهاب أحمد (العريش)

بسمله هاني أحمد (بئر العبد)

ملك خالد سعد (العريش)

حمزه سلمان عيد (العريش)

كما جاءت اسماء الفائزين في مسابقة الموهوب الصغير كالتالي:

ليان أحمد طلبه (بئر العبد)

قصي كامل سالم (العريش)

لارا حازم يوسف(العريش)

تيم عبدالله فكري (العريش)

زينب محمود محمد (العريش)

كما شهدت منطقة شمال سيناء الازهرية انتظام سير العمل بلجنة استقبال طلبات المتقدمين لمسابقة الأزهر للعمل بنظام "أجر الحصة" لليوم الثالث على التوالي، بالتخصصات التي بها عجز بمعاهد شمال سيناء الأزهرية، ومتابعة مستمرة من فضيلة الشيخ مصباح العريف رئيس الإدارة المركزية، والأستاذ محمد عبد العظيم، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، والأستاذ عبد الحكيم قاعود، موفد قطاع المعاهد الأزهرية.

كما تابع فضيلة الدكتور عادل السايس، مدير عام منطقة شمال سيناء الأزهرية للعلوم العربية والدينية، لمجمع الجورة، ومجمع أبو طويلة الإعدادي الثانوي، واطمأن فضيلته على انتظام اليوم الدراسي داخل المعاهد، وتنفيذ البرنامج الزمني للمناهج التعليمية المختلفة، ورافق فضيلته، الأستاذ سيد اسماعيل، مدير إدارة خدمة المواطنين، والأستاذ عصام مصطفي، مدير إدارة الشيخ زويد التعليمية.



