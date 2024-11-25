رئيس اللجنة البارالمبية الدولية يصل القاهرة لمناقشة سبل التعاون المشترك

وصل البرازيلي أندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، إلى القاهرة، مساء اليوم الإثنين، في زيارة مهمة تستغرق 4 أيام، وكان في استقباله الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتور عمرو الحداد وكيل الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة نائبًا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمود عبد العزيز مدير الإدارة المركزية للاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن يزور بارسوزنز العديد من المنشآت الرياضية المصرية وفي مقدمتها مدينة مصر الدولية الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، والمركز الأولمبي في المعادي.

ومن المنتظر أن تشهد زيارة بارسونز لمصر العديد من اللقاءات المهمة لمناقشة سبل التعاون مع اللجنة البارالمبية الدولية بما يخدم الرياضة المصرية والحركة البارالمبية، وجاهزية مصر لتكون مركزًا للرياضة البارالمبية في إفريقيا وغيرها من الملفات.

من جانبه رحب الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بالبرازيلي أندرو بارسونز، مؤكدًا أن الزيارة مهمة للغاية وتعكس اهتمام اللجنة البارالمبية الدولية بالحركة البارالمبية في مصر، ما يسهم في استمرار تطوير الرياضة البارالمبية في مصر والقارة الأفريقية.