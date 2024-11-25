رئيس جامعة دمياط يفتتح ندوة حول "بناء الوعي الوطني ومواجهة الشائعات"

افتتح الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024، ندوة بعنوان "بناء الوعي الوطني ومواجهة الشائعات"، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط, وجاءت الندوة ضمن فعاليات الجامعة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات.

شارك بحضور الندوة الأستاذ الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الطلاب، والأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والسيد عكاشة مدير مجمع إعلام دمياط، وعدد من السادة عمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب الجامعة.

بدأت فعاليات الندوة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه تلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت الطالب إبراهيم محسن.

وألقى السيد عكاشة مدير مجمع إعلام دمياط، كلمة أكد فيها على صحوة عقول الشباب للتصدي للشائعات والمؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية.

وأضاف أن الهدف من الشائعات نشر ثقافة الإحباط بين المواطنين، لاسيما في ما يتعلق بإنجازات الدولة، مشيرًا إلى أن أهل مصر في حالة "رباط" ضد هذه المكائد.

وقدم الدكتور محمد أبو النجا مسئول العلاقات مع أصحاب الأعمال بالمركز الجامعي للتطوير المهني، عرضًا موجزاً للخدمات التي يقدمها المركز الجامعي للتطوير المهني ، والذي هو نتاج شراكة بين جامعة دمياط والجامعة الأمريكية، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تتنوع بين خدمات تدريبية تعزز من مهارات الطلاب للحصول على فرص العمل، وورش عمل، وعلاقات مع رجال الأعمال لفتح آفاق جديدة أمام الطلاب في سوق العمل.

وخلال كلمة الأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أكد على الدور الكبير الذي تقوم به الجامعة تحت قيادة الأستاذ الدكتور حمدان ربيع التولي في تعزيز الوعي الوطني بين الطلاب والمجتمع، مشيرًا إلى أن الإنسان هو القادر على تغيير مجريات الأمور نحو الأفضل , وبصفته خبير واحداً من خبراء الاقتصاد في مصر، تناول تأثير الشائعات، لا سيما في المجال الاقتصادي على تغيير أفكار المواطنين وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني.

كما أثنى الأستاذ الدكتور محمد شهاب على جهود الهيئة العامة للاستعلامات في مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم بشكل كبير في تعزيز الوعي الوطني وتوفير المعلومات الصحيحة للمجتمع.

وتحدث الأستاذ الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الطلاب خلال كلمته , عن مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي , وأوضح أنها قد تكون سلاحًا ذو حدين، حيث يمكن استغلالها لنشر الشائعات وإحداث الفتن، في حين أن استخدامها بشكل إيجابي يمكن أن يسهم في تعزيز التواصل الفعّال وبناء الوعي المجتمعي.

وشدد الدكتور محمد عماشة على أهمية استخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل يساهم في نشر المعلومات الصحيحة وتعزيز القيم الوطنية، داعيًا الطلاب إلى استخدامها بالشكل الأمثل وتحمل مسؤوليتهم في مواجهة الشائعات والمساهمة في نشر الوعي بين أوساط المجتمع .

وفي كلمتها أعربت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط عن سعادتها بالمشاركة في الندوة التي تأتي ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تأكيدًا على أهمية الوعى الوطنى لمواجهة التحديات والشائعات ، حيث أن الأخيرة تمثل خطورة كبيرة فى زعزعة الاستقرار والثقة داخل المجتمع ، والتى باتت من السهل انتشارها بشكل كبير فى ظل التواجد الكبير والمكثف لوسائل التواصل الاجتماعي والتقدم التكنولوجي، مشيرة إلى أهمية تعزيز الوعي الوطني والمجتمعي لمواجهتها.

وأضافت أن مصر شهدت تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تنمية الإنسان وتحقيق رؤية مصر 2030 , ومنها المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " , لتعزيز محاور التنمية البشرية والاستثمار الأمثل فى الموارد البشرية من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات تستهدف كافة المناطق على التوالى على مدار ١٠٠ يوم ، والتي استعرضت خدماتها بمحافظة دمياط , و التى عكست أهمية تكاتف الجهود لخدمة المواطنين ، و أيضًا تعزيز الوعى لديه بما تقوم به الدولة من جهود دؤوبة لتقديم كافة الخدمات لهم وتحقيق الرضا لدى المواطنين،واختتمت نائب حافظ دمياط كلمتها بالتأكيد على تطبيق تلك الاستراتيجية لتعزيز الوعى الوطنى ومواجهة التحديات.

وأعقب كلمة نائب محافظ دمياط عرض فيديو تعريفي عن جامعة دمياط منذ نشأتها ومراحل تطورها وإنشاء كلياتها , واستحداث برامجها الدراسية المميزة التي تلبي تطلعات الطالب وتواكب احتياجات سوق العمل , وصولاً لمشروع إنشاء جامعة دمياط الأهلية .

وخلال كلمته رحب الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة، بالمهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط في زيارتها الأولى لجامعة دمياط , موجهاً الشكر للقائمين على الحدث ولأسرة طلاب من أجل مصر .

وأثناء إلقاء المحاضرة، استعرض رئيس الجامعة معنى الوطن والمواطنة وأهمية الانتماء للوطن، مؤكدًا على ضرورة أن يكون الشباب على وعي كامل بمصدر الشائعات وأغراضها، مشيرًا إلى دورهم في التصدي للشائعات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي وخلق الفوضى وزعزعة الثقة بين أفراد المجتمع, كما دعاهم إلى التحقق من المعلومات قبل تصديقها أو تداولها.

وأضاف رئيس الجامعة أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في مجال البناء والتنمية، لا سيما في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تسعى الحكومة إلى رفع مستوى التعليم وتطوير البحث العلمي لدعم تقدم البلاد, وأكد أن هذه الجهود تتعرض لمحاولات التشويه عبر الشائعات التي تستهدف النيل من هذه المنظومة الحيوية، موجهًا رسالة للشباب بأنهم هم القوة الحقيقية في مواجهة هذه التحديات.

كما استعرض الأستاذ الدكتور حمدان ربيع مثالًا ناجحًا يُحتذى به في الإصرار والعزيمة، وهو اللاعب المصري محمد صلاح، الذي حقق نجاحًا عالميًا في كرة القدم , وأوضح أن محمد صلاح تمكن من تخطي العديد من التحديات والصعوبات ليصبح أحد أبرز اللاعبين على المستوى الدولي، وهو ما يعد مثالًا على قدرة الشباب المصري على تحقيق طموحاتهم والنجاح رغم كل الظروف.

وفي ختام الندوة، قدم الأستاذ الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة درع جامعة دمياط تكريمًا للمهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، تقديرًا لجهودها في خدمة المجتمع والمساهمة في تعزيز الوعي الوطني , أعقبه عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ختاماً للفعالية.

وعلى هامش الندوة، قام رئيس الجامعة، مع نائب محافظ دمياط، بجولة تعريفية بمركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة والمركز الجامعي للتطوير المهني، استعرض المختصون خلالها شرحاً حول الخدمات التي تقدمها الجامعة لتطوير مهارات الطلاب ودعمهم في مختلف المجالات.