نائب محافظ دمياط تتفقد مركز التدريب المهني بالجامعة

تفقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط ، مركز التطوير المهني ومركز ذوي الهمم، بجامعة دمياط، وأطلعت على سير العمل والبرامج التدريبية المقدمة، وذلك بمرافقة الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس الجامعة، والدكتور طارق يحيى العرباني، مدير المركز، والدكتور محمد أبو النجا، أخصائي علاقات التوظيف.

وأكدت المهندسة شيماء الصديق، على أهمية دور المركز في تطوير الطلاب، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل، كما أشادت بالجهود المبذولة لتحديث البرامج التدريبية لتواكب متطلبات سوق العمل المتغيرة، كما أطلعت "نائب المحافظ" على البرامج التدريبية المتاحة، وأهداف المركز، والخطط المستقبلية للتطوير.

ومن جانبه، أكد الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، أن المركز الجامعي للتطوير المهني يقدم كل الدورات بشكل مجاني لطلاب الجامعة من خلال متخصص محترفين في كل المجالات، مثل: دورة مهارات التوظيفEST، وتدريب التسويق الرقميDM، وإدارة المشروعاتPM، والتقنيات المالية ورقابة الجودةQC، وإدارة التسويق وسلاسل الإمداد وإدارة الموارد البشريةHR وتقنيات الأعمال والمبيعات واللغة الانجليزية وغيرها من التدريبات المجانية الأخري.

كما أوضح الدكتور طارق يحيى، مدير المركز أن الخدمات تقدم من خلال فريق عمل تم إعداده بصورة ممتازة من خلال دورات مكثفة، لتقديم الخدمات للطلاب بشكل احترافي، لتطوير مهارات وتأهيلهم لسوق العمل.

وأكد الدكتور محمد أبو النجا، أخصائي علاقات التوظيف، أن المركز يهدف إلى تعزير مهارات الطلاب، وتأهيلهم لسوق العمل، وتزودهم بالمهارات المختلفة، كما أن المركز ينظم لقاء دورية مع رجال الأعمال لنقل خبراتهم للطلاب.