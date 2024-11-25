ads
الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ شمال سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كرم اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم الاثنين، حفظة القرآن الكريم بمركز إعداد محفظى القران الكريم بشمال سيناء.

وأشار المحافظ إلي أن حفظ القرآن الكريم والعمل به من أسباب الاستقرار ، وحافظي القران الكريم ذخيرة لمصر وللوطن العربي كله.

ووجه المحافظ مديرية أوقاف شمال سيناء بوضع منهج لتحفيظ القران الكريم خاصة صغار السن ، والتوسع في إنشاء مكاتب تحفيظ القران الكريم.

وقال الشيخ محمود مرزوق ، مدير أوقاف شمال سيناء ، أن مركز إعداد محفظى القران الكريم بشمال سيناء حصل على المركز الأول علي مستوي الجمهورية من بين 28 مركزاً.

محافظ شمال سيناء مديرية أوقاف شمال سيناء