محافظ شمال سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم.

كرم اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم الاثنين، حفظة القرآن الكريم بمركز إعداد محفظى القران الكريم بشمال سيناء.

وأشار المحافظ إلي أن حفظ القرآن الكريم والعمل به من أسباب الاستقرار ، وحافظي القران الكريم ذخيرة لمصر وللوطن العربي كله.

ووجه المحافظ مديرية أوقاف شمال سيناء بوضع منهج لتحفيظ القران الكريم خاصة صغار السن ، والتوسع في إنشاء مكاتب تحفيظ القران الكريم.

وقال الشيخ محمود مرزوق ، مدير أوقاف شمال سيناء ، أن مركز إعداد محفظى القران الكريم بشمال سيناء حصل على المركز الأول علي مستوي الجمهورية من بين 28 مركزاً.