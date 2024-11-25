محافظة شمال سيناء تعلن عن إنجازات قطاع التعليم خلال الفترة الماضية

أعلنت محافظة شمال سيناء في بيان رسمي مساء اليوم عن أهم الانجازات التي تحققت في مجال التعليم بالمحافظة عقب انتهاء الحرب على الإرهاب من خلال لقاءات جماهيرية عقدت للوقوف على أبرز المشاكل في أعقاب انتهاء الإرهاب فضلا عن المرور علي عدد من المدارس من خلال مسئولي المحافظة وسيستمر على أن يستمر المرور حتى نهاية العام الدراسي و تنفيذ توصيات وزير التربية والتعليم للمحافظة.

وجاءت نتائج الجهود التي بذلت للارتقاء والنهوض بالعملية التعليمية عقب انتهاء الحرب علي الارهاب والتي جري تنفيذها علي أرض الواقع بزيادة أعداد المدارس بالمحافظة من 84 مدرسة كانت في توقيت الحرب علي الارهاب لترتفع الي 694

ومع بدء العام الدراسي الجديد تم تشغيل عدد ٥ مدارس و١١٠ فصل إضافي وزيادة نسبة ١% لطلبة الثانوية العامة.

كما جري النزول بالمجموع من ٢٤٥ إلي ٢٢٥ بفارق ٢٠ درجة للقبول بالثانوية العامة والتصديق بنقل عدد ٨٠ معلم ومعلمة من مدرسة إلي مدرسة أخري مراعاةً للظروف الإجتماعية والتصديق علي تحويل عدد ١٥٠٨ طالب وطالبة من مدرسة إلي مدرسة أخري مراعاةً للظروف الإجتماعية والتصديق من وزارة التربية والتعليم علي تحويلات طلبة أولي وثانية ثانوي من مدرسة إلي أُخري بالإضافة الي عدد ٤ طلبه في الثانوية العامة.

كما جري زيادة عدد مدرسي الحصه من ٣٢٠ مُدرساً العام الماضي إلي ٥٢٥ خلال العام الدراسي الحالي ومن المنتظر إضافة اعداد أُخري كما يجري التصديق علي قرارات جديدة من وزير التربية والتعليم بعد موافقته مبدئياً خلال زيارته إلي المحافظة:

كما جري إعادة تشغيل شركة ايتوس للعاملين بالمدارس بإجمالي عدد ٤٤٨ عامل وتأسيس عدد ٩ مدارس تكنولوجية والتصديق علي ١٠٠ مدرس حصه إضافي عن الأعداد الموضحه بعاليه والتصديق علي إسناد سلطة النقل لمراحل الثانوية العامة( أولي-ثانية-ثالثة) للسيد المحافظ مع عدم تغير أماكن لجان امتحانات الثانوية العامة.