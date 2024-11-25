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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

سميرة لوقا: مبادرة "بداية" تواكب جهود الهيئة القبطية الإنجيلية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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أكدت سميرة لوقا، رئيس قطاع أول الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، أن مؤتمر "الإنسان في الدولة الوطنية الحديثة"، الذي ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، يمثل مصر الحقيقية، مضيفةً أن دعوة الرئيس "السيسي" الخاصة بمبادرة بناء الإنسان الجديد، تأتي تماشيًا مع ما تقوم به الهيئة الإنجيلية على مدى تاريخها. 

وقدمت "لوقا" التهنئة للدكتور أسامة الأزهرى، لتوليه مسئولية وزارة الأوقاف، كما قدمت التهنئة للكاتب الصحفي حمدى رزق لاختياره في عضوية المجلس الوطني للصحافة.

وجدير بالذكر، أن منتدي حوار الثقافات التابع للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، نظم لقاء تحت عنوان  "الإنسان في الدولة الوطنية الحديثة"، بمدينة الجلالة - العين السخنة، برئاسة الدكتور القس إندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، بحضور الكاتب الصحفي أحمد كمال، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، والكاتب الصحفى حمدى رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، ومجموعة من رجال الدين الإسلامى والمسيحي، وعدد من الشخصيات العامة والمثقفين والإعلاميين، وممثلي منظمات المجتمع المدني.

سميرة لوقا رئيس قطاع أول الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية الرئيس السيسي وزارة الأوقاف