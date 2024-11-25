بعد الفوز على العين.. أهلي جدة يحقق رقمًا تاريخيًا في دوري أبطال آسيا

ضرب فريق أهلى جدة السعودى رقماً تاريخياً فى القارة الآسيوية، بعد الفوز خارج أرضه على العين الإماراتى بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويعتبر هذا الانتصار هو الخامس على التوالي لأهلى جدة في البطولة الآسيوية، متربعا على عرش مجموعة الغرب برصيد 15 نقطة.

ولم يتعرض الأهلي لأى هزيمة على مدار 10 مباريات آسيوية متتالية، وهو رغم غير مسبوق، متخطيًا بذلك رقمة الذى وصل أليه سابقًا بـ 9 مباريات متتالية دون هزيمة في نسخة 2013 من دوري أبطال آسيا، والتي شهدت خروجه من ربع النهائي.

وبدأت تلك السلسلة في نسخة 2021، والتي شهدت عدم تعرضه للهزيمة في 5 مباريات متتالية، بداية من الجولة الثانية في دور المجموعات، بالتعادل مع الدحيل القطري مرتين (1-1) لكل مباراة، والفوز على الشرطة العراقي مرتين (3-0) و(2-1)، بجانب التعادل السلبي مع استقلال طهران الإيراني.

وفي النسخة الحالية، حقق 5 انتصارات متتالية، بالفوز على كل من بيرسبوليس الإيراني (1-0)، والوصل والعين الإمارتيين (2-0) و(2-1)، والريان القطري (2-1) والشرطة العراقي (5-1).