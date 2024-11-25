قوافل طبيةً واستعراضات رياضية ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بدمياط

أجرى اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط جولة تفقدية لمتابعة فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان " بقرية الزهراء بمركز كفر سعد ، وذلك بحضور محمد الشبراوي رئيس الوحدة المحليه لمركز ومدينة كفر سعد ، كما تم متابعتها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

حيث أطلقت مديرية الصحة ضمن الفاعليات قافلة طبية شاملة وفريق متحرك لتقديم المبادرات بالكشف المبكر على الامراض السرطانية والأمراض المزمنه، كما نفذ فريق التثقيف الصحي تم عمل ندوة عن المبادرات الرئاسية والوقايه من الفيروسات.

وأطلقت إدارة مشروعك بالوحدة ندوه عن تنفيذ المشروعات من خلال برنامج مشروعك ، وأطلقت مديرية التربيه والتعليم فاعليات بمشاركة عددمن الطلاب قاموا بتقديم عرض كاراتيه و استعراضات وكذلك تم عمل ندوات عن اداره الوقت ودور المشروعات القومية في بناء الانسان و التربية الايجابية

وأطلقت إدارة بناء القرية ندوة تعريفية حول القروض التي تمنحها الإدارة، وتم توزيع اوراق على الساده المواطنين لمعرفه انواع القروض التي تقدمها إدارة بناء القرية ، وأطلقت مديرية الاوقاف ندوة بناء الانسان ، وشاركت الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بإطلاق ندوة انما المؤمنين اخوه ، ونفذت وحده تكافؤ الفرص ندوه عن التربية الايجابية ولا تصنع معاقا في بيتك

هذا إلى جانب إطلاق دوه عن تنميه المواهب وتحليل الشخصيات من تنفيذ إدارة كوبرى دمياط التاريخي وشاركت شركه مياه الشرب والصرف الصحى بندوه عن ترشيد استهلاك المياه في وجود العربيه المتنقله لتقديم الخدمات للساده المواطنين ، وأطلق المجلس القومي للسكان ندوه عن المشكلة السكانية ، ونفذت هيئة تعليم الكبار ندوة عن مخاطر الأمية علي المجتمع وتم عمل امتحانات فورية لعدد ١٥ مواطنًا.

علاوة على إطلاق مديرية التضامن الاجتماعي لندوه عن المشروطيه الصحيه والتعليميه وبرنامج فرصة وتوزيع مساعدات و توزيع عدد ٧٥ كرتونه مواد غذائية مقدمة من القوات المسلحة ، كما أطلقت وحدة السكان بالوحدة تم عمل ندوة تحدث معه لا للزواج المبكر والاجهاض وختام الاثاث ، ونفذت مديرية الزراعه لندوة عن تدوير المخلفات الزراعيه وندوة توصيات الفنية لمحصول القمح ، وأطلق مركز البحوث ندوه عن تاثير النظافه الغذائيه في منتجات الالبان على صحه المستهلك ،

ونفذت اداره التموين ندوه عن الدعم وتوفير السلع ومشاكل البطاقات التموينية ، وشاركت مديرية الطب البيطري بقافلة بيطرية علاجية علي الحيوانات بعدد (٣٥٧٥) دواجن وعدد (٧٢ ) رش، وعدد (٦٨) تجريع أغنام أداه الطفيليات الداخلية.

كما تم عمل ندوه ارشاديه لتوضيح ضروري اتخاذ الاجراءات اللازمه والاحتياطيه لتربيه الطيور في المنازل وضروره الاهتمام بتحصلناها ضد مرض انفلونزا الطيور للمساعده في ظروف الاقتصاديه الحاليه نظرا للقيمه الاقتصاديه التي يحتلها القطاع الداجن.

وأطلقت اداره البيئه بالوحده تم عمل ندوه عن التغيرات المناخيه ، فضلا عن تواجد سياره المركز التكنولوجي تم عمل بعض استفسارات من بعض المواطنين على الخدمات المقدمه له سياره الاسعاف قامت بعمل ندوه للطلبه عن الاسعافات الاوليه وأيضاً سيارة التموين تم البيع باسعار مخفضه للساده المواطنين.