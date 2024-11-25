وزير الأوقاف: بناء الإنسان المصري ركيزة الدولة الوطنية الحديثة

أكد الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، أن جميع مؤسسات الدولة تسعى إلى إحياء وبناء الإنسان في مختلف جوانب حياته، لمواجهة الفلسفات والكتابات الوافدة من الخارج، التي أسهمت في تدمير كل شيء، مضيفًا، أن كتاب الله يشير إلى أن من يحيي الإنسان فكأنما يحيي الناس جميعًا.

وأعرب الدكتور أسامة الأزهرى، خلال مشاركته في مؤتمر “الإنسان في الدولة الوطنية الحديثة"، الذي ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية عن شكره للدكتور إندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، مشيدًا بالعلاقة الطيبة التي تربط بينهما والمبنية على الصداقة والتفاهم، والتي استمرت لسنوات طويلة، معتبراً إياه شخصًا يستحق كل التقدير والاحترام.

كما أعرب عن احترامه الكبير للكاتب الصحفي حمدي رزق، مشيرًا إلى أنه قيمة وطنية وثقافية مهمة نفخر بها دائمًا.

وأوضح وزير الأوقاف، أن الإنسان يعتبر عزيزًا عند الله، فقد خلقه الله من أجل أن يكون أساسًا للكون، وأرسل الأنبياء من أجل الإنسان، مؤكداً أن إحياء الإنسان لا يتحقق إلا بالتمسك بالقيم الرفيعة وبالحضارة والتقدم.

وأشار الأزهرى، إلى أن مفهوم مصر على مر العصور، يتمثل في الإنسان المصري، فالإنسان هو من بنى الحضارة، ومن حقق الانتصار في حرب أكتوبر المجيدة، كما أن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية هما أيضًا قائمين على الإنسان المصري.

وتابع: "مصر هي الإنسان المصري المسلم والمسيحي، هي أبناء الوادي وكل المحافظات، والمجتمع المصري اليوم يعمل معًا على إعادة بناء الإنسان من خلال تشغيل جميع المؤسسات بكامل طاقتها وفقًا للوعي الصحيح الذي يحتاجه المجتمع.

وتطرق وزير الأوقاف، إلى الوضع في فلسطين، مؤكدًا أن إسرائيل تواصل الاستيلاء على الأرض الفلسطينية قطعة قطعة، مطالبًا الشعب الفلسطيني بالثبات على أرضهم من أجل حماية القضية الفلسطينية، مشددًا على أن الحل يكمن في إعلان الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس.

وأشار الأزهرى إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان، من خلال التركيز على التعليم والصحة والعمل وجودة الحياة، مؤكدًا أن التعليم هو الأساس في بناء الإنسان، بالإضافة إلى دور الأسرة، والمؤسسات الدينية والإعلامية، والشارع.