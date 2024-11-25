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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

توافد نجوم الوسط الفني لتقديم العزاء في الملحن محمد رحيم

عزاء محمد رحيم
عزاء محمد رحيم
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بدأ منذ قليل عزاء الملحن الراحل محمد رحيم، وسط حالة من الحزن سيطرت على كل الحضور من الوسط الفني وأهله وأصدقائه.

وكان أبرز الحضور حتى الآن لمراسم عزاء الراحل محمد رحيم، الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان تامر حسني، والفنانة ميريهان حسين، والشاعر تامر حسين، وعدد من الأهل والأصدقاء.

يقام العزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط توافد من نجوم الفن والغناء لتقديم واجب العزاء.

يشار إلى أن الملحن محمد رحيم قد رحل عن عالمنا أول أمس بعد تعرضه لأزمة صحية، بعد مسيرة فنية حافله بالأعمال الهامة على المستوي الموسيقي.

عزاء محمد رحيم الملحن محمد رحيم أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية تامر حسني ميريهان حسين تامر حسين