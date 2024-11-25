أشرف صبحي يلتقي الدارسين بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال اللقاء الحواري المفتوح مع الدارسين بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، من طلاب جامعتي “المنصورة، الفيوم”، والخريجين، وشباب كيان سند شباب الصعيد، والدارسين من شباب المحافظات الحدودية برنامج “أهل مصر”، بالدورة رقم ١٣ لصناع القرار، وذلك بحضور لواء ا.ح أحمد محمود صفى الدين مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، بقاعة أكتوبر بالأكاديمية.

يأتي ذلك تأكيداً على حرص الدولة على التواصل مع الشباب وتنمية قدراتهم، وفي إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المؤسسات العسكرية وتبادل الخبرات بين الشباب والقيادات العسكرية.

وشهد اللقاء نقاشات مثمرة حول مجموعة من القضايا الهامة التي تهم الشباب المصري، وأبرز التحديات التي تواجههم، وكيفية الاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم في خدمة الوطن.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة، على أهمية دور الشباب في بناء مستقبل مصر، ودعمه لكافة المبادرات الشبابية التي تساهم في التنمية الشاملة، مشدداً على أهمية الرياضة في تنمية شخصية الشباب وتنمية روح الفريق والعمل الجماعي.

أشار الدكتور أشرف صبحي، إلى أهمية تطوير المهارات القيادية لدى الشباب، وكيفية الاستفادة من الدروس المستفادة من التجربة العسكرية في هذا الصدد، مستعرضاً ملامح أجندة الدولة للشباب، والمشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها لدعم الشباب وتمكينهم.

وشدد "صبحي"على أهمية تكثيف هذه اللقاءات الحوارية، مشيراً إلى أنها تساهم في بناء جسور التواصل بين الأجيال، وتشجع الشباب على المشاركة الفعالة في بناء الوطن.