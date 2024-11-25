مش عايز أشوف ده تاني.. جولة تفقدية مفاجئة لمحافظ الدقهلية بشوارع المنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم مدينة المنصورة وخلال جولته التفقدية بشوارع الثانوية وكلية الآداب والجلاء وجيهان والترعة وعدد من شوارع حي غرب فوجئ بكم من التعديات على الشوارع الرئيسية وانتشار للباعة الجائلين وتراكم كميات كبيرة من القمامة.

وكلف المحافظ رئيس الحي بالبدء الفوري في رفع كفاءة هذه الشوارع ورفع كافة الإشغالات وإزالة كافة التعديات على الشارع العام وتحسين الرؤية البصرية قائلا:"انا مش عاو اشوف ده تاني".

ووجه "مرزوق "لرئيس حي غرب باستمرار العمل على رفع أية تجمعات للقمامة في هذه الشوارع ومتابعة نوبتجيات النظافة على مدار اليوم ومتابعة عمل النباشين للحفاظ على مظهر حضاري بكافة شوارع المدينة وكافة المراكز والمدن من أجل المواطنين.

وأوضح محافظ الدقهلية أننا في مرحلة جديدة من العمل الجاد الذي يخدم أبناء الدقهلية بوضع هوية بصرية متكاملة للدقهلية تحفظ هويتها وتراثها وتاريخها العريق و تبرز إبداعات أبنائها وعلينا جميعا التعاون لتحقيق هذا العمل.

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