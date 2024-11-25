طاقم تحكيم فرنسي لإدارة قمة دوري الأبطال بين ريال مدريد وليفربول

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الإثنين، عن طاقم التحيكم الذى سيقود مباراة ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، ونظيره ريال مدريد الإسبانى، ضمن منافسات دور الدورى ببطولة دورى أبطال أوروبا.

حيث عين "يويفا" طاقم تحكيم فرنسي لقيادة قمة دور الدورى بين ليفربول وريال مدريد، التي ستجمع بينهما يوم الأربعاء المقبل، على ملعب آنفيلد، ضمن لقاءات الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويقود الحكم الفرنسي فرانسوا ليتيكسييه اللقاء، ويعاونه سيريل موجنييه ومهدي رحموني، وجيريمي ستينات حكمًا رابعًا.

فيما سيقود جيروم بريسارد مهمة تقنية الفيديو، ويعاونه ألياندرو دي باولو إيتا.

وذكر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، إن الحكم الفرنسى سيقود المباراة الرابعة للميرنجي في دوري أبطال أوروبا.

وسبق وأن قاد ليتيكسييه مباراة الريال أمام مانشستر سيتي في ذهاب ربع النهائي الموسم الماضي، ومباراة نابولي في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في نفس النسخة، إلى جانب مباراة تشيلسي في ذهاب ربع نهائي موسم 2022 – 2023.

ويتصدر ليفربول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، في حين يأتي ريال مدريد في المركز 18 برصيد 6 نقاط.