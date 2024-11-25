"حماة الوطن" عن استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب: الدولة المصرية قائمة على احترام القانون

علق الدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، على قرار النيابة العامة باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا، إن الدولة المصرية قائمة على احترام القانون، لافتًا، إلى أن سلطة القضاء كان لها الفصل والقول الأخير فيما يخص ما يُعرض عليها طوال الوقت.

وأضاف "سليمان"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبد التواب، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ القرار يأتي اتساقا مع ما أعلنته الدولة المصرية، وما أيده حزب حماة الوطن مرارا وتكرارا، مشددًا، على أنّ منحى الدولة المصرية نحو تحقيق استراتيجية حقوق الإنسان التي أصدرت في سبتمبر 2021 لا سبيل إلا هو.

وتابع: "القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسي يرى ذلك بعين الاعتبار وبشكل فيه متابعة دائمة لهذا الأمر، وما سبق من الإفراج عن متهمين في قضايا تخص هذا الشأن كان أكبر دليل، وما تقوم به لجنة العفو الرئاسي كان أمرا محمودا طوال الوقت في هذا الأمر".