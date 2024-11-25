اتحاد الدواجن: تراجع أسعار الفراخ في الأسواق بنسبة 30%.. فيديو

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد الدواجن، أن طبق البيض ارتفع كثيرا منذ فترة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من إنتاج البيض والدواجن.

وأضاف ثروت الزيني خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر الدواجن منذ شهرين ترواح بين 65 لـ70 و80 وصولا إلى 100 جنيه، مع عدم انتظام في الأسعار.

وقال نائب رئيس اتحاد الدواجن إن سعر الفراخ اليوم ترواح بين 80 لـ100 جنيها، معلقا: أسعار الفراخ تراجعت 30% الفترة الأخيرة؛ بسبب عودة المزارع للإنتاج.

وتابع قائلا: المربي والمنتج هما أساس عملية البيع والشراء في صناعة الدواجن، ومنذ شهور عدة نطالب بحماية المربين ودعمهم على غرار الدول المصدرة لمصر مثل تركيا.

واختتم الزيني: كل منتج يحتاج قروض بشريحة مختلفة من البنوك، وهذا دور وزارة الزراعة والبنك المركزي.