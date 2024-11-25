ads
الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد زاهر وأشرف زكي يصلان عزاء الملحن محمد رحيم

عزاء الملحن محمد
عزاء الملحن محمد رحيم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرص الفنان أحمد زاهر، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، على تقديم واجب العزاء في وفاة الملحن محمد رحيم، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص عدد من الفنانين على حضور عزاء الملحن الراحل، من بينهم: الفنان حميد الشاعري، والفنان خالد عجاج، والفنانة ميريهان حسين، والشاعر تامر حسين، والمخرج ماندو العدل، وأخرين. 

وتوفي رحيم في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، وكتب تامر حسني وفاة الملحن محمد رحيم؛ عبر حسابه على "انستجرام"، قائلًا: “سبحان من له الدوام، أخي وصديقي الملحن الكبير محمد رحيم في ذمة الله، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة”. وشهدت الجنازة لحظات مليئة بالمشاعر، حيث أعرب الحضور عن أسفهم لفقدان شخصية موسيقية بارزة، تركت إرثًا غنيًا من الألحان الخالدة. 

يشار إلى أن الملحن محمد رحيم كان قد تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، ونقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

IMG_20241125_190246
IMG_20241125_190246
IMG_20241125_190230
IMG_20241125_190230
Screenshot_2024-11-25-18-59-34-88_0b2fce7a16bf2b728d6ffa28c8d60efb
Screenshot_2024-11-25-18-59-34-88_0b2fce7a16bf2b728d6ffa28c8d60efb
أحمد زاهر اشرف زكى الملحن محمد رحيم