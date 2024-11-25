فريق طبي ينجح فى إجراء عملية لشاب تعرض لكسور متفرقة في عظام الساق بالدقهلية

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم، عن نجاح فريق طبى بمستشفى أجا المركزي في إجراء عملية جراحية ذات مهارة استمرت 4 ساعات لمريض تعرض لحادث سير.

وأضاف وكيل الوزارة في تصريحات صحفية، أن المريض يبلغ من العمر 20 عاما تعرض لحادث سير أدى إلى كسر مضاعف متفتت أسفل عظمة الفخذ و الركبة اليمني، مع فقدان جزء من عظمة الفخذ، وكذلك كسر بالساق اليمني، والتي كانت تعرضت لكسر منذ عامين تم تثبيته بواسطة مسمار نخاعي تشابكي وقد أسفر الحادث الجديد عن اعوجاج المسمار.

فيما أكد الدكتور أحمد البيلى، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن التحدي الكبير كان في كيفية استخراج المسمار النخاعي المعوج من الساق ، وهز ما نجح به الفريق الطبي باستخدام طريقة جديده لأول مرة يتم إجراؤها بمستشفى أجا.

وأوضح البيلى أنه جرى عمل شق عظمي أسفل عظمة الساق اليمني لاستخراج المسمار المعوج وتركيب مسمار نخاعي تشابكي جديد كما تم بنفس العملية تركيب جهاز اليزاروف لإعادة تكوين عظام الركبة و الفخذ الأيمن.

وأعرب وكيل الوزارة عن تقديره للجهود المبذولة والمتميزة من الفريق الطبي بمستشفى أجا وفى مقدمتهم الدكتور سامر خلاف مدير المستشفى متمنيا لهم المزيد من التوفيق.

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