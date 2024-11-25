محافظ السويس يناقش مع "حنيجل" استعدادات الجامعة لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

شهد اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس فعاليات اجتماع مجلس جامعة السويس اليوم الاثنين، الذي عُقد برئاسة دكتور أشــــــــــرف حنيجــــــــــل رئيـــــس الجامعـــــة بحضور دكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، والسادة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

في بداية الاجتماع رحب "رئيس الجامعة" اللواء محافظ السويس مشيدًا بمدى التعاون بين الجامعة والمحافظة في مختلف المجالات لتقديم خدمات منظمة متكاملة لكلا الطرفين، وناقش المحافظ ورئيس الجامعة كافة الاستعدادات والإجراءات المتعلقة باستضافة جامعة السويس لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات القادم، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والسادة أعضاء المجلس الموقر، حيث اطمئن المحافظ لكافة الاستعدادات والتدابير المطلوبة، مؤكدًا على توفير كافة الامكانات بالمحافظة لخروج هذا الحدث على الوجه الأمثل الذي يليق بجامعة السويس ومحافظة السويس.

ثم قام "حنيجــــــــــل" بشرح عرضًا تقديميًا لعددٍ من المشروعات الجديدة بالجامعة، مثل المستشفى الجامعي المزمع بدأ العمل فيها قريبا لتكون إضافة قوية تدعم قطاع الرعاية الصحية بالمحافظة، والمدينة الجامعية الجديدة بالمستقبل التي أنشئت على مستوى مميز يقدم خدمة إقامة أفضل لمنسوبي الجامعة من الطلاب المغتربين.

كما استعرض سيادته الافتتاح الجزئي لمشروع المعامل المركزية بالجامعة ما سيقدم من خدمات للمجال البحثي والأكاديمي بالجامعة، وكذا التطوير الكبير في المعمل المائي بكلية الثروة السمكية، كذلك بدء تشغيل المبنى الجديد للاختبارات الإلكترونية والمزمع افتتاحه قريبًا بطاقة استيعابية أكثر من ٦٠٠٠ طالب في اليوم الواحد.

ثم استعرض "رئيس الجامعة" المشروعات والفرص التي قدمها مركز التطوير المهني بالجامعة لتأهيل طلاب وخريجي الجامعة اسوق العمل، وكذا الافتتاح الاخير لمركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة السويس الذي تم انشاؤه بالتعاون مع هيئة الاميديست بهدف بناء كيان مخصص لتقديم خدمات منظمة لأبنائنا من ذوي الهمم.

ومن جانبه فقد تناول "محافظ السويس" في حديثه مفهوم التكامل في منظومة التعليم في المحافظة سواء مرحلة ما قبل التعليم الجامعي وحتى الجامعة، وذلك بهدف توفير مخرجات قادرة على المنافسة بقوة في سوق العمل؛ استنادًا على أسس من التأهيل منذ الصغر وحتى الوصول للمرحلة الجامعية.

كما أكد "الشاذلي" على أهمية التعاون بين المحافظة والجامعة لاسيما أثناء زيارات المصانع والشركات من خلال مشاركة أعضاء هيئة تدريس من ذوي الخبرة والتخصص من الجامعة لمصاحبة الزيارات لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من كل الأطراف.



ثم تناول المجلس استعراض باقي الموضوعات الدورية المتعلقة بشئون الطلاب وإجراءات الامتحانات النصفية، والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول القادمة، وكذا الموضوعات المتعلقة بالدراسات العليا والبحوث والاستعداد المتعلقة باحتفال الجامعة بعيد العلم تقديرا لعلماء الجامعة وما قدموا من بحوث علمية رصينة كان لها عظيم الأثر في اثراء المجال الأكاديمي، كما تناول الاجتماع مختلف الأنشطة المتعلقة بخدمة المجتمع وتنمية البيئة لاسيما في إطار مبادرة بداية لبناء الإنسان المصري، سواء في المجال الصحي او الثقافي أو الرياضي.