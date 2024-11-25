الحكومة اليابانية تقترح هدفا جديدا لخفض الانبعاثات بنسبة 60% بحلول 2035

اقترحت الحكومة اليابانية وضع هدف جديد لخفض انبعاثات الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري بنسبة 60% بحلول العام المالي 2035 مقارنة بمستويات العام المالي 2013.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الحكومة اليابانية اقترحت الهدف الجديد اليوم الإثنين خلال اجتماع لجنة الخبراء من وزارتي البيئة والصناعة، مضيفة أن الحكومة ستدرس هذا الهدف مع أخذ آراء أعضاء لجنة الخبراء في الاعتبار.

وتأمل الحكومة اليابانية في الوقت الحالي في تحقيق انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 46% للعام المالي 2030 مقارنة بالعام المالي 2013، وذلك في إطار الجهود الرامية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول 2050.

ومن المقرر أن تقدم الدول أهدافها الجديدة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة لعام 2035 إلى الأمم المتحدة بحلول شهر فبراير القادم.

جدير بالذكر أن اتفاق باريس بشأن تغير المناخ يهدف إلى منع درجات الحرارة العالمية من تجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.