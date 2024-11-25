إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببنى مزار

تابعت إكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار ازالة التعديات على الاراضى الزراعية والبناء المخالف، وذلك ضمن الموجة ٢٤ لازالة التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة.

حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار حالتين ازالة للتعديات على الاراضى الزراعية و املاك دولة ببنى مزار.

وقام رضا المريوطي رئيس الوحدة المحلية ببنى صامت وقسم الإزالات والتنظيم والاملاك بإزالة حالة تعدي بالبناء المخالف على أرض أملاك دولة خاصة بعزبة أولاد حمدان قرية الشيخ فضل.

وتمكن عمر محمد شحاته رئيس الوحدة المحلية بشلقام و قسم الازالات ومسئول الإصلاح الزراعي من ازالة حالة تعدى على ارض زراعية "اعادة مخالفة" باعطو عزبه بولس و تسليمها إلى جهة الولاية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.