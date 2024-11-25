صور| 38 فائزًا بقرعة الحج في الوادي.. 10 آلاف جنيه دعم مالي

شهد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، القرعة العلنية التي أجرتها مديرية أمن المحافظة لاختيار الفائزين بأداء فريضة الحج ضمن تنظيمات وزارة الداخلية، بحضور اللواء محمد حامد، مدير أمن المحافظة، والسيدة حنان مجدي، نائب المحافظ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

أُقيمت الفعالية في قاعة المشير محمد حسين طنطاوي بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة.

جرى إجراء القرعة إلكترونيًا بشفافية تامة، وأسفرت عن اختيار 38 فائزًا من المتقدمين على مستوى مراكز المحافظة الخمسة.

وأشاد المحافظ خلال كلمته بتنظيم وزارة الداخلية ومديرية أمن الوادي الجديد للقرعة، مؤكدًا حرصهم على التوزيع العادل والشفاف بين مراكز المحافظة المختلفة، مع تمثيلها وفقًا لعدد المتقدمين.

هنأ الزملوط الفائزين، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وعملًا مقبولًا، وأعلن عن تقديم دعم مالي بقيمة 10 آلاف جنيه لكل حاج كهدية من المحافظة.

ووجّه بتوفير حافلة لنقل المسافرين إلى المطارات بالتنسيق مع مديرية الأمن ومديرية التضامن الاجتماعي، مع ضمان تقديم كافة التيسيرات المطلوبة لإنهاء الإجراءات بشكل سلس ومريح.

يُذكر أن المحافظة تسعى باستمرار لدعم أبناءها وتقديم التسهيلات في مختلف المناسبات والفعاليات، بما يعكس روح التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين.

فعاليات قرعة الحج العلنية بمحافظة الوادي الجديد (1)

فعاليات قرعة الحج العلنية بمحافظة الوادي الجديد (2)

فعاليات قرعة الحج العلنية بمحافظة الوادي الجديد (3)

فعاليات قرعة الحج العلنية بمحافظة الوادي الجديد (4)