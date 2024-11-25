سماح عمار: الارتقاء بالذوق العام أهم التحديات أمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وجهت الإعلامية سماح عمار، عددًا من الرسائل المهمة إلى المجلس الأعلى للإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قائلة: “إن الارتقاء بالذوق العام أهم التحديات أمام المجلس الأعلى للإعلام، وأن البرامج بشكل عام، والرياضية بشكل خاص يجب أن تحث على الذوق العام، وتقدم رسالة للجمهور”.

وأضافت “عمار” في تصريح خاص لـ"البوابة ميوز"، أنه يجب أن تعود برامج الأطفال لتعليم المبادئ والتربية الصحيحة للنشء لتكوين جيل جديد قادر على تحمل المسئولية، مشيرة إلى أن قناة النيل للرياضة كان لها السبق فى المحافظة على المحتوى الذي تقدمه، وذلك عن طريق اختيار الضيوف فى البرامج الرياضية، عن طريق التأكد بأنه عضوًا بنقابة الصحفيين، ورابطة النقاد الرياضيين لضمان الابتعاد عن منتحلي الصفة فى البرامج".

وتابعت: “ضيوف البرامج يجب أن يكونوا من الناس أصحاب الإنجازات والنجاحات بعيداً عن الترند وذوق السوشيال ميديا الذي أثر بالسلب على محتوي البرامج”.

وتحدثت “عمار” عن تطوير التلفزيون المصري، وتحويل الشاشة إليى H D لمواكبة التطور والتنافس مع القنوات الأخرى.

واختتمت: “أن آخر لقاءات المهندس خالد عبد العزيز فى مارس الماضي داخل قناة النيل للرياضة، وشاهد مدى المعاناة داخل ماسبيرو”.

والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر القرار رقم 518 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، لمدة 4 سنوات.

يُشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - لمدة أربع - سنوات - برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، والأعضاء كلا من:

- المستشار عبد السلام عبد المجيد عبد السلام النجار - نائب رئيس مجلس الدولة.

- الدكتور محمود أحمد ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

- الدكتور حسام عبد المولى صقر - ممثلاً للجهاز القومي التنظيم الاتصالات.

- عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .

- علا كمال السيد الشافعي - صحفية .

- عصام الأمير إسماعيل خليل - إعلامي .

- عادل حمودة - الكاتب الصحفي .