حملات نظافة مكبرة ببنى صامت وصندفا في المنيا

تابعت اكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار حملات النظافة المستمرة بقرى المركز.

وشددت على رؤساء القرى بضرورة رفع المخلفات اول بأول للحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.



حيث قامت الوحدات المحلية ببنى صامت وصندفا بحملات نظافة مكبرة بقرى الوحدات، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى وإضفاء المظهر الحضاري

وتم رفع نقاط التجميع و المخلفات بقرية الشيخ فضل وقرية منشأة الشيخ فضل وكوبري النيل وطريق الشيخ فضل راس غارب، و ترعة سري الدين بصندفا وقرية م اليوسفي وامام المدارس.



وتم رفع المخلفات بجانبى الطرق الرئيسية للقرى باستخدام معدات الوحدات القروية.