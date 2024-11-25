سفير روسيا لدى يريفان: معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان يجب أن تقدم حلا عادلا

أعرب السفير الروسي لدى أرمينيا سيرجي كوبريكين، اليوم الاثنين، عن حرص بلاده على تحقيق سلام عاجل بين أرمينيا وأذربيجان، مُشيرا إلى ضرورة استناد معاهدة السلام المرتقبة بين الجانبين إلى حل عادل لجميع القضايا والمخاوف المتبادلة.

وقال كوبريكين - في تصريح أوردته وكالة أنباء (أرمنبريس) الرسمية - "لقد رأينا بوضوح كم أن تحقيق تسوية مقبولة بين باكو ويريفان هي عملية صعبة وتستغرق وقت طويل، وذلك بالنظر أيضا إلى التطورات التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي".

وأكد استعداد موسكو الدائم لتقديم الدعم الكامل لكل من باكو ويريفان في سبيل تطبيع العلاقات الثنائية بينهما على أساس الاتفاقيات الثلاثية الموقعة بين رؤساء روسيا وأرمينيا وأذربيجان في الفترة من 2020 إلى 2022، مضيفا: ""أننا سعداء بالاتصالات البناءة التي جرت على أعلى مستوى بين مسؤولي البلدين خلال قمة البريكس الأخيرة التي عُقدت الشهر الماضي في مدينة كازان الروسية، والتي أعطت مؤشرات إيجابية بشأن الحوار الخاص بتطبيع العلاقات".