ads
الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تامر حسني وماندو العدل في عزاء الملحن محمد رحيم.. شاهد

عزاء الملحن محمد
عزاء الملحن محمد رحيم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرص الفنان تامر حسني، على تقديم واجب العزاء في وفاة الملحن محمد رحيم، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص عدد من الفنانين على حضور عزاء الملحن الراحل، من بينهم الفنانة ميريهان حسين، والشاعر تامر حسين، والمخرج ماندو العدل، وأخرين.

وتوفي رحيم في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، وكتب تامر حسني وفاة الملحن محمد رحيم؛ عبر حسابه على "انستجرام"، قائلًا: “سبحان من له الدوام، أخي وصديقي الملحن الكبير محمد رحيم في ذمة الله، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

 وشهدت الجنازة لحظات مليئة بالمشاعر، حيث أعرب الحضور عن أسفهم لفقدان شخصية موسيقية بارزة، تركت إرثًا غنيًا من الألحان الخالدة. 

يشار إلى أن الملحن محمد رحيم كان قد تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، ونقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

78584-تامر-حسني-ومريهان-حسين-اول-الحضور-في-عزاء-محمد-رحيم-(2)
78584-تامر-حسني-ومريهان-حسين-اول-الحضور-في-عزاء-محمد-رحيم-(2)
www.coptstoday
www.coptstoday
تامر حسني الملحن محمد رحيم