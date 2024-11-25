خبير: المسار العسكري يفرض تنفيذ القرار 1701 بطريقة غير مباشرة من خلال القوة

قال العميد مارسيل بالوكجي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن وسائل الإعلام الإسرائيلية تشير إلى قرب التوصل إلى اتفاق مع لبنان خلال يومين أو ثلاثة ومع ذلك، فإن الوضع في لبنان ما زال يشهد توغلاً عسكرياً على الحدود، مما يفرض شروطاً على المفاوضات التي لا تزال غير جاهزة حتى الآن.

وأضاف «بالوكجي»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك العديد من النقاط في المفاوضات التي تحتاج إلى نقاش طويل، لافتا إلى أن المسار العسكري يفرض تنفيذ القرار 1701 بطريقة غير مباشرة من خلال القوة، سواء بالتوغل في القطاع الشرقي أو الغربي، مما يقترب من نهر الليطاني.

واستطرد أن حزب الله يقاوم الاحتلال بكل ما أوتي من قوة، ويقيم كمائن لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت قصفا جويا لمناطق صور والضاحية الجنوبية ومناطق في البقاع، حيث يسعى العدو الإسرائيلي لفصل الجنوب عن البقاع.

وتابع: «يتعرض الجيش اللبناني ومراكزه لضغوط من قبل إسرائيل، التي تسعى لإبعاده عن شمال الليطاني حتى لا يكون شاهداً على الأعمال الإجرامية الإسرائيلية وقد أبلغ هوكشتين أن هدف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محاولة القضاء على حزب الله ونزع سلاح المقاومة حتى شمال الليطاني، لأنه لا يثق بالجيش اللبناني ولا بالأمم المتحدة.

https://www.youtube.com/watch?v=GYSi7wM_H7g