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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نائب رئيس مجلس النواب اللبناني: لا عقبات أمام بدء هدنة مع إسرائيل

هدنة ترعاها الولايات
هدنة ترعاها الولايات المتحدة
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ذكرت وكالة رويترز، للأنباء، نقلا عن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، أنه لا عقبات جدية أمام بدء تنفيذ هدنة ترعاها الولايات المتحدة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وقال إن الهدنة التي ترعاها أمريكا تقوم على انسحاب جيش الاحتلال من الجنوب وانتشار القوات اللبنانية في غضون 60 يوما.

هدنة انسحاب جيش الاحتلال القوات اللبنانية