ذكرت وكالة رويترز، للأنباء، نقلا عن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، أنه لا عقبات جدية أمام بدء تنفيذ هدنة ترعاها الولايات المتحدة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وقال إن الهدنة التي ترعاها أمريكا تقوم على انسحاب جيش الاحتلال من الجنوب وانتشار القوات اللبنانية في غضون 60 يوما.
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نائب رئيس مجلس النواب اللبناني: لا عقبات أمام بدء هدنة مع إسرائيل
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ذكرت وكالة رويترز، للأنباء، نقلا عن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، أنه لا عقبات جدية أمام بدء تنفيذ هدنة ترعاها الولايات المتحدة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
ذكرت وكالة رويترز، للأنباء، نقلا عن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، أنه لا عقبات جدية أمام بدء تنفيذ هدنة ترعاها الولايات المتحدة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.