80 جنيها تراجعا بسعر الذهب في مصر

عاد سعر الذهب المحلي إلى الانخفاض خلال تداولات اليوم الاثنين وذلك بعد أن شاهدناه يرتفع خلال الأسبوع الماضي، وحين البحث عن السبب الرئيسي وراء هذا نجد أن سعر الذهب العالمي قد انخفاض اليوم بشكل حاد مع بداية تداولات السوق العالمي، ليكون المحرك الأساسي وراء انخفاض سعر الذهب في مصر اليوم.

سجل سعر جرام الذهب المحلي عيار 21 انخفاضا اليوم بنسبة 2.1% ليفقد 80 جنيها من قيمته، حيث افتتح تداولات اليوم عند 3745 جنيها للجرام وسجل أدنى مستوى اليوم عند 3665 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.

يأتي هذا بعد أن انخفض سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 3% منخفضا بمقدار 82 دولار للأونصة، ليسجل الذهب أدنى مستوى اليوم عند 2629 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2711 دولارا للأونصة. وذلك بعد أن شهد الذهب العالمي ارتفاع لخمس جلسات متتالية خلال الأسبوع الماضي مسجلاً ارتفاع بنسبة 6%.

وفيما يلي أهم الأسباب وراء انخفاض سعر الذهب المحلي اليوم:

- انخفاض سعر الذهب العالمي بسبب الإعلان عن تعيين المستثمر البارز سكوت بيسنت كوزير للمالية الأمريكية في حكومة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب القادمة، وهو ما تراه الأسواق اختيار معتدل من شأنه أن يقلل مخاوف الأسواق بشأن سياسات ترامب المالية.

- تقارير عن حدوث اتفاق لوقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحزب الله في لبنان، مما قلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

- تراجع تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية اليوم بعد موجة الصعود الأخيرة، مما ساعد على انخفاض تسعير الذهب المحلي.

- تراجع المخاوف في السوق المحلي المتعلقة بسعر الصرف وإمكانية تحركه بشكل كبير مرة أخرى، وذلك بعد تقارير من صندوق النقد الدولي تشيد بأداء الحكومة المصرية في التعامل مع الأزمة الاقتصادية.

- صندوق النقد الدولي أظهر التزام البنك المركزي المصري بمرونة سعر الصرف لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، وهو ما أدى إلى تراجع التوترات في الأسواق المحلية وبالتالي تحرك سعر الذهب المحلي وفقاً لتغيرات سعر الذهب العالمي.

- البنك المركزي المصري قرر تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الخميس الماضي، وهو الأمر الذي يعكس موائمة الوضع النقدي الحالي بالنسبة للبنك المركزي، مما يحقق المزيد من الاستقرار في الأسواق.

