ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد اختيار بيسنت لمنصب وزير الخزانة

افتتحت الأسهم الأمريكية جلسات التداول، اليوم الاثنين، على ارتفاع وسط آمال كبيرة بشأن اختيار الرئيس المنتخب دونالد ترامب لسكوت بيسنت وزيرًا للخزانة، حيث ركز المستثمرون على بيانات التضخم التي يفضلها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقاد مؤشر "داو جونز" الصناعي المكاسب، مرتفعًا بحوالي 250 نقطة، أو ما يعادل 0.6%، وفقا لمنصة "ياهو فايننس"، كما صعد مؤشر ستاندارد أند بورز 500 بنسبة 0.6%، وارتفع مؤشر ناسداك المركب، الذي يركز على التكنولوجيا بنحو 0.7%.

وبدأت الأسهم الأسبوع القصير بسبب العطلة بمزيد من التفاؤل الذي دفع المؤشرات إلى تحقيق مكاسب أسبوعية.

كان مؤشر داو جونز قد أغلق الأسبوع الماضي عند مستوى قياسي مرتفع ليحقق مكاسب بنحو 2%، كما ارتفع كل من ناسداك وستاندارد أند بورز 500 بنسبة تزيد عن 1.5%، مقتربين من المستويات التي شهدتها الأسواق لأول مرة بعد الانتخابات.

وشهدت عملية اختار ترامب لسكوت بيسنت، الذي يُعتبر "الخيار المفضل للمستثمرين" لمنصب وزير الخزانة، مساء الجمعة بعد عملية طويلة وغير متوقعة، تذبذبًا في حظوظ المرشحين يومًا بعد يوم، ويبدو أن ترشيح بيسنت قد هدأ المخاوف مؤقتًا بشأن الأجندة التضخمية للرئيس المنتخب، حيث تراجع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.36%..

في غضون ذلك، اقترب البيتكوين من الوصول إلى مستوى قياسي عند 100 ألف دولار لكل عملة، بعد ارتفاع يقارب 50% خلال الشهر الماضي، وكان يتداول عند مستوى 98 ألف دولار صباح الاثنين.