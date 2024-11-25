إزالة 22 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، برئاسة عامر طه رئيس مجلس المدينة والسادة النواب، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والري والأراضي الزراعية، وحرم الطريق بمدينة المنيا، والمجالس المحلية التابعة لها، حيث بلغ إجمالي الإزالات على أملاك الدولة ٢٢حالة بمساحة ٢٥٩٤.٢٤ م.

وبذلك أصبح إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها 20 حالة تعد على أراضي زراعية بمساحة 14 قيراطا، وحالتي تعد على أرض أملاك دولة بمساحة ٤٣م، وأرض داخل الحيز العمراني بمساحه 100م بقرى طوخ الخيل، وتلة وبني محمد سلطان، ودمشير والبرجاية، وصفط الخمار وبني أحمد الغربية، وحي غرب المدينة.

وتمت الإزالة الفورية للمباني المخالفةـ وتحرير محاضر وإحالة المخالفين للمحاسبة القانونية حتى لا يستهين أحد بالقانون ويتعدى على ممتلكات الدولة.