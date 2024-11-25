رئيس جامعة المنيا يكرم الدكتور أحمد نوار لإسهاماته في الحركة الثقافية والفنية

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا بمكتبة الدكتور أحمد نوار رئيس مؤتمر أدباء مصر في دورته السادسة والثلاثين و المنعقد في رحاب جامعة المنيا حتى الأربعاء المقبل 27 نوفمبر الجاري تحت عنوان "أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عامًا من العبور" ويحمل اسم الكاتب الكبير "جمال الغيطاني"والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.

هنأ الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا الدكتور نوار على نجاح المؤتمر والذي يضم كوكبة متميزة من كبار الأدباء والكتاب والمثقفين وكبار الكتاب الذين لهم العديد من الإسهامات الأدبية والفنية التي تثري الحياة الثقافية في المجتمع وتأكيداً لدور الأدب في توثيق الإنجازات الوطنية وترسيخ الهوية المصرية.

ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد نوار رئيس المؤتمر عن سعادته بعقد المؤتمر برحاب الجامعة موضحاً أن جامعة المنيا جزء من حياته المهنية حيث أسس كلية الفنون الجميلة بها وتولى عمدتها لمد 6 سنوات في الفترة من 1982 حتى 1988.

وأشار الدكتور نوار إلى أن جامعة المنيا تعد منارة للعلم والفكر والثقافة وتشهد نهضة علمية وتطوراً كبيراً خلال الفترة الحالية.

وفى نهاية اللقاء أهدى الدكتور عصام فرحات درع الجامعة للدكتور أحمد نوار لجهوده الكبيرة واسهاماته البناءة في مجال الحركة الفنية التشكيلية.

يشار إلى أن الدكتور أحمد نوار حصل على العديد من الجوائز منها جائزة النيل للفنون عام 2019 وجائزة الدولة التقديرية للفنون عام 2012 وله عدة مؤلفات منها كتاب " نهر الفن" وكتاب " نوار عين الصقر- قناص حرب الاستنزاف" وكتاب " صوت العنف وصوت الفن".