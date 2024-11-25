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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إعلام عبري يكشف موعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

بايدن وماكرون
بايدن وماكرون
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، إنه من المنتظر أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غداً الثلاثاء، وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، لمدة 60 يوماً.

وكشفت وسائل إعلام عالمية، اليوم الإثنين، عن توافق بين كل من لبنان وإسرائيل على وقف شامل لإطلاق النار بين الجانبنين.

الاتفاق الذي راعته الولايات المتحدة الأمريكية، ينص على إنسحاب إسرائيلي تدريجي خلال 60 يوما لضمان انتشار الجيش اللبناني على الأراضي اللبنانية في مناطق الجنوب.

واتفقت الأطراف على تشكيل لجنة خماسية برئاسة واشنطن للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيث تضم اللجنة كلًا من؛ واشنطن وفرنسا وإسرائيل ولبنان وقوات اليونيفيل.

الرئيس الأميركي جو بايدن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف اطلاق النار إسرائيل وحزب الله لبنان وإسرائيل