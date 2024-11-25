الكاكاو داعم لصحة القلب.. مشروب رسمي في برد الشتاء

يعتبر الكاكاو من المشروبات لذيذة الطعم التى يحرص البعض على تناولها خاصة فى فصل الشتاء إذ يرون أنه مشروب يُشعر بالدفء لا سيما أن الأطباء ينصحون بتناوله لما يحتويه من عناصر تمد الجسم بالفيتامينات اللازمة.

في هذه السطور نعرض أهميته ومكانته وفوائده للجسم خاصة في فصل الشتاء طبقا لاحدى الدراسات وباتفاق جميع اخصائى التغذيه .

أولا: أهميته

تعود أهمية مشروب الكاكاو طبقا للدراسة التي أجرتها دكتورة "كاريتينا ريندير"ألاستاذ المساعد بعلوم التغذية بجامعة "برمنغهام " اذ نشرتها بمجلة "فوداندفينكشن" بأن مشروب الكاكاو يحتوي على مادة الفلافانول التي تحافظ على وظيفة الأوعية الدموية اذ بدورها تحمى القلب من الامراض التى تصيبه ..

توضح"كاتارينا" أن كثيراً من الناس قد يتعرضون للضغط المرتفع، وذلك بسبب كمية الدهون التي تحتوي على الأطعمة التي يتناولها، والتي بدورها تؤثر بالسلب على وظيفة الأوعية الدموية، فتؤثر على القلب؛ بالسلب اذ تصيبه بامراض خطيرة تحدد بإرتفاع نسبة الكولسرول بالدم

وأضافت أن أهمية الكاكاو تكمن في احتوائه على مركبات الفلافانول التى تفيد بدورها في تنظيم ضغط الدم، مما يعزز حمايه القلب من تعرضه للإمراض

وأشارت من خلال دراستها التي أجرتها على مجموعتين من البالغين من العمر ٢٣ سنه ، إذ احضرت قطعتين من الكروسون والزبدة مع إعطائهم كوب من الكاكاو للمجموعه الاولى وعدم اعطاء االمجموعه الثانيه الكاكاو،

ودللت على ذلك بالمقارنة بين المجموعتين الضابطة والتجريبه خلال ثمانيه أيام بأن المجموعه التى شربت الكاكاو تدفق الدم فى قلبها مما قلل من زيادة الكولسترول التى ارتبطت بتناول الدهون التى تتمثل فى الكرسون مزود بالذبد وبذلك حمت الاوعيه الدمويه من الاثر السلبى للتناول الدهون مقارنه بالمجموعه الاخرى

وبوصلوها لهذه النتائج اوصت دكتورة "كارتينا" بتناول مشروب الكاكاو موضحة فوائده التي تعددت، اذ برزت أهميتها في حماية القلب من الأمراض حيث إصابته بجلطة، وذلك بحماية الأوعية الدموية بتدفق الدم الناجم عن تناول مشروب الكاكاو؛فضلا عن انه من أكثر المشروبات التى تشعر الجسم بالدفئ والحيوية .